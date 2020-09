Urušio se rudnik zlata, najmanje 50 mrtvih u Kongu

Rudnik se urušio u petak poslije podne u blizini Kamituge, na istoku zemlje, prenio je Rojters.

Iz lokalne NVO – Inicijative za podršku i socijalnu zaštitu žena rekli su da se rudnik urušio i da je u njemu u tom trenutku bilo 50 mladih ljudi.

