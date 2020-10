Uragan "Delta" hara Amerikom, vjetar nosi sve pred sobom, pola miliona stanovnika bez struje

Gotovo pola miliona stanovnika u američkim državama Teksas i Luizijana ostalo je bez struje nakon što je uragan "Delta" pogodio područje duž obale Meksičkog zaliva, noseći vjetrove koji duvaju brzinom od 128 kilometara na čas.

"Delta" je pogodila područje jugozapadne Luizijane, gdje je nanijela veliku materijalnu štetu, a bez struje je ostalo blizu 380.000 ljudi. U susjednom Teksasu bez struje je više od 108.000 ljudi.

Nearly zero visibility as hurricane winds continue to cut through Downtown Jennings, Lousiana #lawx #hurricanedelta #Delta pic.twitter.com/6fZ6w1dnK4 — Christopher Pipkin (@ChrisPipkinWx) October 9, 2020

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi pustoš koju je ostavio uragan na ulicama više gradova Luizijane, uključujući DŽenings i Lejk Čarls, gdje je vjetar obarao dalekovode.

This is exactly what we were afraid of happening. Debris from Hurricane #Laura being flung around by Hurricane #Delta's winds. pic.twitter.com/57lGPnNAhH — Hurricane Delta Updates (@WxAtlantic) October 10, 2020

Usljed oluje nivo mora je porastao duž obale Luzijane, pa se u nekim područjima očekuju poplave, uključujući grad Delkambr.

Power poles and lines coming down on Broad St. as the conditions continue to deteriorate here in Lake Charles, LA #HurricaneDelta @weatherchannel @NWSLakeCharles #LAwx @TevinWooten pic.twitter.com/1xztdFwVsA — Charles Peek (@CharlesPeekWX) October 9, 2020

Očekuje se da će "Delta" izgubiti snagu kako se kreće sjeveroistočno preko Luzijane i na kraju će biti svedena na tropsku oluju, kažu meteorolozi, navodi "Raša tudaj".