Upozorenje SZO: Pandemija ubrzava, svijet je u opasnoj fazi

- Svijet je u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je, razumljivo, dosadilo da budu kod kuće. Zemlje su željne da otvore svoja društva i ekonomije, što je, takođe, razumljivo. Međutim, virus se još uvijek brzo širi, još uvijek je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna - poručio je šef SZO.

Tedros je pozvao sve da i dalje budu veoma oprezni i da nastave da drže fizičku distancu.

Prema posljednjim podacima SZO, širom svijeta registrovano je 8,33 miliona slučajeva zaraženih virusom korona. Od posljedica Kovida-19, do sada su umrle 449.182 osobe.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros and @FilippoGrandi https://t.co/V70krPGbCO

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020