Upravo zahvaljujući snimku i novinarki Masih Alinejad, djevojčica je spasena.

Iako je lice djevojčice na snimku zamagljeno, može da se vidi kako drži ruke na očima i briše suze. To je poslalo signal da u stvari nešto tu nije u redu i da joj treba pomoći.

Spasavanju ove djevojčice najviše je doprinela novinarka Masih Alinajad, koja je na Tviteru postavila snimak ovog tužnog venčanja.

"Ovo je vjenčanje djevojčice mlađe od 13 godina. Plakala sam kad sam dobila ovaj video iz okruga Bahmaj. Po islamskim zakonima, djevojčica od 13 godina sme da se uda, ali ne smije sama da odluči kako će da se obuče", napisala je zgrožena novinarka na Tviteru.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019