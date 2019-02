U zgradi “Monako”, sa više stanova, Eskobar je živio tokom osamdesetih godina prošlog vijeka i ona je bila simbol zla, rekao je gradonačelnik Medeljina Federiko Gutjerez novinarima.

On je rekao da je ova osmospratnica postala turistička atrakcija na takozvanim “narko turama”, na kojima turisti posjećuju lokacije vezane za istoriju narko trafikinga.

On se zalaže da se na mjestu srušene zgrade podigne park posvećen hiljadama žrtava Eskobarovog klana, uključujući i četiri pedsjednička kandidata i oko 500 policajaca.

Kritičari kažu da te ture veličaju nasilje vezano za drogu iz vremena osamdesetih godina kada je ubijeno više hiljada Kolumbijaca.

My aunt is the stressed out Colombian lady recording, and the building that was demolished was Pablo Escobar’s old home in Medellin. My dad sent me this video and said “el ultimo polvo de Pablo” 😭😭😭 pic.twitter.com/Lk0SDpt9aW

