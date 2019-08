Vijest o smrti objavili su članovi njegove porodice.

Bio je biznismen, filantrop i politički aktivista. Po profesiji je bio inženjer hemije.

Godine 1970, pridružio se porodičnom biznisu Koh industrije, druge po veličini privatne kompanije u Sjedinjenim Državama čiji je godišnji prihod oko 110 milijardi dolara.

Prošle godine Koh je izašao iz porodične kompanije, koju je osnovao njegov otac Fred, kao i iz svoje uticajne političke fondacije, navodeći kao razlog loše zdravstveno stanje.

Bio je 11. na "Forbsovoj" listi najbogatijih ljudi na svijetu u 2018. godini sa bogatstvom procjenjenim na preko 48 milijardi dolara, prema podacima iz ove godine.

Poznat je po finansiranju Republikanske stranke.

Billionaire Koch Brothers Political Machine Now Much Bigger Than Entire GOP https://t.co/VBO2rvu5Xl pic.twitter.com/ALkM3GGZSc

A ko su u stvari braća Koh?

Braća Čarls i Dejvid Koh su najimućniji politički donatori u Sjedinjenim Američkim Državama. Konzervativna braća su samo u američku predsjedničku kampanju 2016. uložili nevjerovatnih 900 milona dolara! Braća Koh sa 650 miliona dolara podržali i preuzimanje prestižnog magazina Tajm koji prelazi u ruke izdavačke kompanije Meredit.

Čarls i Dejvid nisu jedina braća Koh. Tu su još i najstariji Frederik, kao i Vilijam, Dejvidov blizanac. Ipak, da bi priča o braći Koh i njihovim političkim aspiracijama bila što jasnija, mora se spomenuti njihov otac Fred Koh, koji je začetnik imperije koju će kasnije njegovi sinovi dodatno uvećati.

"Antikomunista koji je unajmio nacističku guvernantu da mu vaspitava sinove"

Fred Koh je diplomirao hemijski inženjering na čuvenom univerziteu MIT u Masačusetsu, a izumitelj je revolucionarnog pretvaranja sirove nafte u benzin. Svoje vještine uglavnom je koristio u Sovjetskom savezu. Kako je Staljin došao na vlast, tako je Kohov patološki antagonizam prema komunizmu sve više rastao. Na kraju se vratio u SAD, gdje je nastavio da širi svoje carstvo.

Porodicu Koh najtemeljnije već godinama prati novinarka "Njujorkera" Džejn Majer, koja je objavila i opsežni profil Kohovih u jednom od svojih tekstova.

Dejvid Koh važio za čovjeka sa izuzetno komplikovanom filantropskom mrežom.

politico: Koch brothers and their allies have built a private political machine without precedent … pic.twitter.com/qcXI1w03Vr

— Ali Shahrestani, Esq (@AliEsq1) December 30, 2015