Aspiotis, koji je otpušten iz zatvora ranije, zajedno se sa svojom djevojkom fotografisao u istom ljetovalištu gdje je silovao nekoliko žena. Ovaj će prizor s razlogom proganjati njegove žrtve, uključujući britansku stjuardesu Kejli Morgan.

Ona je tokom prošle nedjelje za jedan britanski medij izjavila da ju je Aspiotis silovao pet puta tokom 14 sati, nakon što ju je pod prijetnjom nožem odveo u šumu.

Izvor koji radi u ljetovalištu rekao je da je bio užasnut kada ga je vidio da slobodno šeta iako je osuđen na 52 godine zatvora.

– Ponaša se kao da se ništa nije desilo, a svojoj djevojci je rekao da ne obraća pažnju na novinske natpise o njemu. Žene koje dođu ovdje moraju da znaju ko je on i šta je uradio – rekao je izvor.

Podsjećamo, Aspiotis (47) je 2012. godine osuđen na 52 godine zatvora, ali je iz zatvora otpušten nakon manje od devet godina, uključujući i vrijeme provedeno u pritvoru nakon hapšenja 2010. godine.

Nakon 18 dana provedenih u bjekstvu, Dimitris Aspiotis je konačno uhvaćen u operaciji koja je tada bila označena kao “uspjeh decenije.” Da čitava situacija bude kontroverznija, silovatelj je pozvao jednu nacionalnu televiziju sa zahtjevom da snimaju njegovo hapšenje jer se plašio da će ga policijaci pretući.

Tokom njegovog suđenja javnost je mogla saznati da je prethodno bio osuđen na šest godina zbog silovanja tri britanske državljanke u periodu između 1997. do 2005. godine, ali da je odslužio samo polovinu kazne. Na slobodu je izašao 2010. godine, samo 6 nedjelja prije nego što će počiniti nova krivična djela.

Sve u svemu, Aspiotis je u tom trenutku bio osuđen za silovanje sedam žena, a sudski organi su mogli samo da pretpostavljaju da je broj napada bio mnogo veći.

