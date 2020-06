Kako se navodi, vozača je ubrzo privela policija.

​U toku je istraga incidenta.

Protesti u SAD

Incident se dogodio usled talasa nereda i protesta koji su zahvatili mnoge američke gradove zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, koga je uhapsila policija. Na snimcima objavljenim na internetu vidi se kako policajci Flojdu stavljaju lisice na ruke, a zatim ga obaraju ga na zemlju, dok mu jedan od njih stavlja koleno na vrat.

Flojd je nekoliko puta rekao da ne može da diše, a zatim se smiruje. Umro je u bolnici na intenzivnoj njezi. Poslije incidenta, policajci su otpušteni, jedan je optužen za ubistvo, a ostala trojica za saučesništvo.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.

Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe

— Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020