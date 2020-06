Ukidaju se putna ograničenja: Evropska unija u julu počinje s otvaranjem vanjskih granica

Evropska unija u potpunosti će dovršiti otvaranje unutrašnjih granica do kraja juna i počeće s ukidanjem putnih ograničenja u i iz drugih zemalja u julu, saopštila je u petak povjerenik za unutrašnju politiku Ilva Johanson.



Johanson je kazala na konferenciji za novinare nakon videokonferencije među ministrima unutrašnjih poslova članica EU da će većina vlada država članica EU ukinuti unutrašnje granične kontrole do 15. juna, ali da će nekima trebati do kraja mjeseca da to učine, prenosi Klix.

"To dakle znači da će unutrašnje granične kontrole biti ukinute do kraja juna. Trebali bismo razmotriti postepeno ukidanje ograničenja na putovanja u EU koja nisu od ključnog značaja", kazala je ona.