Tramp je dodao i poruku guverneru Džordžije Brajanu Kempu. "Sjajan posao!", poručio je Tramp, bez daljih objašnjenja.

Iz Trampovog tima je na saslušanju u Senatu navedeno da je neregularno više od 140.000 glasova koji potiču iz devet nelegalnih izvora:

People in Georgia got caught cold bringing in massive numbers of ballots and putting them in “voting” machines. Great job @BrianKempGA !

„Nelegalno je glasalo 2.056 prestupnika, 66.248 mlađih od 17 godina, 2.423 ljudi koji uopšte nisu registrovani dok je 1.043 ilegalno je koristilo poštansko sanduče. 4.926 glasalo je poslije registrovanog datuma za glasanje u Džordžiji, 10.315 umrlo je prije nego što su glasali, 395 je glasalo u dve države, što glasove čini nevažećim, 15.700 iseljenih iz Džordžije je glasalo u toj državi, a 40.279 je promijenilo okrug i nije se ponovo registrovalo za glasanje, a glasali su“.

WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4

— Team Trump (@TeamTrump) December 3, 2020