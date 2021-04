Uhapšeni trgovci drogom koji su kokain etiketirali Ronaldovim logom

Popularnost portugalskog superstara Ronalda odavno prevazilazi same granice sporta i fudbala, a dokaz za to je i objava policije u New Yorku koja je uhapsila dvojicu krijumčara droge sa 50 kilograma kokaina, koji su prodavali ambalaže s pečatom i logom "CR7".

"Više od 50 kilograma kokaina pronađeno je u stanu na sedmom spratu u stambenom kompleksu u Queensu. Inspektori i agenti uhapsili su dvije osobe i pronašli napunjeni pištolj i više od 200.000 dolara, uz zaplijenu 50 kilograma kokaina", navodi se u izjavi NYPD-a. Kako objašnjavaju, policajci su nadgledali automobil parkiran u Queensu i posmatrali su jednog od osumnjičenih u blizini stana. Nakon što su dobili nalog za pretres stana, tamo je pronađeno 50 netaknutih paketa kokaina, teških po jedan kilogram, s prepoznatljivom oznakom "CR7". Hiljade dolara, vatreno oružje i materijali koji se obično koriste u velikoj distribuciji narkotika takođe su pronađeni u ormaru u stanu, uključujući vakuumske vreće te foliju za skupljanje i brojanje novca. Očigledno, trgovci drogom su pokušali iskoristiti veliku popularnost Ronalda kako bi poboljšali prodaju kokaina, ali su osujećeni u svojim namjerama.