Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo Milana Lončara

Osumnjičeni za ubistvo Milana Lončara (25) u Filadelfiji uhapšeni su juče, potvrdili su zvaničnici.

#BREAKING: Philly police say arrests have been made in connection to the murder of Milan Loncar, a 25-year-old Temple grad who was killed walking his dog in Brewerytown on Wednesday night. https://t.co/GpUgLEAX0K

— CBS Philly (@CBSPhilly) January 17, 2021

Policija je najavila da će tokom dalje istrage objaviti više podataka o samim osumnjičenima.

Milanova majka Ejmi rekla je da se tresla kada je čula za hapšenje. Ona ističe da samo želi pravdu i odgovor na pitanje "zašto".

Podsjećamo, mladić je šetao svog psa u četvrti Breveritaun i kada je skrenuo u Ulici Džeferson oko 19 sati, prišla su mu dva muškarca i pokušala da ga opljačkaju. Policija je pronašla nesrećnog mladića u lokvi krvi u polusvjesnom stanju. Iako ranjen, i dalje je stezao povodac na kojem je bio njegov pas.

Lončar je hitno prevezen u Univerzitetsku bolnicu Templ, gdje je uprkos svim naporima ljekara proglašen mrtvim u 19.30 sati.