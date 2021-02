Uhapšen muzičar Pablo Hasel, osuđen za veličanje terorizma u pjesmama

Hasel se nije u datom roku prijavio policiji kako bi bio odveden na služenje devetomjesečne zatvorske kazne koja mu je izrečena 2018. godine. Presuda je izazvala negodovanje u Španiji.

Spanish police stormed a university to arrest rapper Pablo Hasel who had barricaded himself inside over a free speech case that has gripped that country https://t.co/Wvg92raJrm pic.twitter.com/2pNRts9iFT

