Uhapšen jer je napadao nožem i vikao "Allahu Akbar", u blizini pronađeno tijelo žene

Australska policija je pronašla tijelo žene u kompleksu apartmana u Sydneyju nakon što je uhapsila muškarca odgovornog za napad nožem, piše Russia Today.

Policija tvrdi da je uhapšeni muškarac povezan sa slučajem pronalaska tijela žene na kojem su uočeni ubodi u vrat. Ubijena je nekoliko sati prije nego je muškarac u centru Sydneyja nožem povrijedio ženu.

Uhapšeni muškarac je vikao "Allahu Akbar" i "Upucajte me u lice" prije nego ga je grupa prolaznika savladala i zadržala do dolaska policije. On se nalazi u pritvoru, a postoje tvrdnje da je nedavno pobjegao iz ustanove za mentalne bolesnike.

Tijelo žene je pronađeno u zgradi u ulici Clarence nedaleko od mjesta na kojem je napadač povrijedio drugu ženu.