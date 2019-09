Udar najjačeg uragana na planeti, stanovništvu naređeno da bježi

NHC je naveo da je riječ o trenutno najjačem uraganu na planeti sa vjetrom koji duva brzinom oko 280 kilometara na sat i naletima vjetra od 322 kilometra na sat, piše Indipendent.

Waves crash against the shores of Marsh Harbour while Hurricane Dorian threatens the northwestern Bahamas as a major Category 5 storm, bringing with it potential for life-threatening storm surge and flash flooding.

FULL FORECAST: https://t.co/gK8lImGQbJ pic.twitter.com/JG5vppVjDQ

— ABC News (@ABC) September 1, 2019