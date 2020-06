Udar munje uništio najveću američku zastavu na svijetu

Lokalni stanovnici objavili su na društvenim mrežama fotografije na kojoj se vidi pocijepana zastava.

The largest free-flying American flag in the country was torn apart last night during severe thunderstorms in Sheboygan, WI. pic.twitter.com/JimkYlzgiO

— Thot's of a Croc (@OregonProgress) June 3, 2020