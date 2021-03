Učenik prvog dana nastave otvorio vatru, maloljetnik u teškom stanju

Agencija AP javila je da je povrijeđen jedan učenik i da su roditelji obaviješteni.

Cijeli kvart je zatvoren, a vlasti navode da je osumnjičeni u pritvoru.

Lokalne vlasti saopštile su da su učenici bezbjedni i da se radi o "izolovanom incidentu".

U ovoj školi od danas se ponovo odvija nastava nakon što je bila zatvorena zbog pandemije virusa korona.

DEVELOPING: A shooting has been reported at Watson Chapel Junior High School in Pine Bluff, Arkansas, the school district says.All campuses are on lockdown and authorities have responded, according to the school district. https://t.co/UU5dSQYpup

— ABC News (@ABC) March 1, 2021