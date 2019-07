Ubio oca, brata i još dvije osobe

Policijski portparol identifikovao je osumnjičenog kao Džerija Zaragozu.

Rojters navodi da je pucnjava počela u stanu u kojem je osumnjičeni živio sa svojim roditeljima oko dva sata poslije ponoći, javlja Rojters.

On je 45 minuta nakon toga ubio i poznanicu na benzinskoj pumpi u Sjevernom Holivudu. Neki mediji navode da mu je ona bivša devojka, a pojedini da mu je bila poznanica.

On je pucao i na radnika na pumpi, koji je, kako se navodi, u teškom stanju prevezen u bolnicu, a potom i na čovjeka kojeg je pokušao da opljačka na bankomatu.

Prije nego što je uhapšen, Zaragoza je ubio i još jednog muškarca u autobusu.

Zaragoza je uhapšen nakon 12 sati potjere, penosi Rojters.

Gerry Dean Zarragoza, a 26 yr old Hispanic, is wanted for a double homicide shooting that occurred this morning in Canoga Park, and is also suspected in another double victim shooting in North Hollywood. Do not approach. He’s considered ARMED & DANGEROUS. If seen call 911. pic.twitter.com/M4vi8cDBy9

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 25. srpnja 2019.