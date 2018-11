Ubio dvoje, ranio petoro pa izvršio samoubistvo VIDEO

Policijski zvaničnik oblasti Talahasi Majkl Deleo rekao je da je napadač u sali koja je u sklopu tržnog centra pucao na šest osoba, a da je jednu udario pištoljem.

Prema njegovim riječima, napadač je djelovao sam.

U toku je istraga o mogućem motivu napada.

A gunman has killed two people and wounded five others at a yoga studio in Florida’s capital before killing himself on Friday evening.

The man shot six people and pistol-whipped another after walking into the studio, which is inside a small Tallahassee shopping center

