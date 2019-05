Ubio dvogodišnjeg sina jer nije mogao da spava VIDEO

Aliz Hrustić (25) je na smrt pretukao svog dvogodišnjeg sina. Priznao je da je mališana tukao dok nije preminuo u stanu u Milanu i da je to uradio u trenutku bijesa i pod dejstvom droga.

Kad je policija pronašla tijelo dječaka ono je bilo svo u modricama, dijete je na na glavi imalo vidljivu ranu, a noge su mu bile u zavojima.

Roditelji su pozvalii hitnu pomoć oko pet sati ujutro, jer dijete nije moglo da diše, ali ljekari su mogli da samo da konstatuju smrt i pozovu policiju. Hrustić je pobjegao sa dvije ćerke , ali ga je policija ubrzo uhapsila.

Dječakova majka, Hrvatica Silvija Zahirović (23) ima petoro djece i trudna je sa šestim.

Supruga Silvija ga je odmah po dolasku policije optužila za ubistvo djeteta.

"Ne znamo da li je dijete plakalo, on je samo rekao da nije mogao da spava, pa je uzeo hašiš. Ustao je zbog bolova i u napadu bijesa nasmrt pretukao dvogodišnjaka', rekao šef policije Lorenco Bukosi.

"Da sam ga našao prije policije ubio bih ga, nema sumnje", kaže njegov rođak Bardo Šečić.

"On zaslužuje doživotnu robiju, on je nasilnik, moja porodica ne razgovara sa njim dvije godine, jer me je napao bez razloga, udario me u glavu kopčom za kaiš. Još uvek imam ožiljak", kaže Šečić.

I komšije ga opisuju kao nasilnika koji je često pod uticajem droge, te da je danima pijančio po barovima.

Hrustić čak i na svom Fejsbuku ne krije da koristi droge, a na njegovim se fotografijama može da se vidi da ima i pištolj. Naime, profil mu je prepun fotografija na kojima je on u raznobojnim košuljama, vide mu se brojne tetovaže, a na mnogim fotografijama pokazuje drogu i pištolje.