Ubila i zapalila kćerku, a na suđenju izjavama zaprepastila sve

Harisova je udavila djevojčicu u njihovom domu u Trilou u južnom Velsu u junu ove godine.

Prvog dana suđenja je tužilac rekao da je ona udavila kćerku i zatim izvadila njeno tijelo, umotala u čaršav, stavila na sto u bašti i zapalila njeno tijelo.

Harisova je negirala krivicu za ubistvo, ali nije negirala da je učinila ono što je navelo tužilaštvo.

I odbrana i tužilac su se složili da optužena pati od mentalnog poremećaja.

Na sudu je rečeno i da je jedan od njenih starijih sinova izjavio da je ona šest nedjelja prije ubistva bila psihički rastrojena i anksiozna.

On je došao kući uveče 8. juna kada je Amelija ubijena, a majka mu je rekla da ne ide u baštu.

"Sin je otišao u baštu i tamo sa stola podigao prekrivač i vidio sestrinu nogu crnu od paljevine" rekao je tužilac.

Mladić je zatim utrčao u kuću vrišteći.

Susjedi su čuli to vrištanje i izašli napolje. Neki od njih su zatekli Harisovu u svom dvorištu kako stoji i izgleda “zbunjeno”.

Carly Ann Harris said she was required to 'sacrifice her daughter in order to prove my faith'https://t.co/nQUjsmkTIC

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) 14. prosinca 2018.