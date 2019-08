Pisciteli, koji je u huliganskim krugovima bio poznat pod nadimkom Dijabolik, upucan je s leđa u ulici Tuskolana i na mjestu je preminuo.

Prema natpisima u medijima radi se o klasičnoj sačekuši. Dijabolika je ubio napadač koji se prerušio u sportistu trkača.

Leader of the #Lazio Ultras #FabrizioPiscitelli shot dead in #Rome pic.twitter.com/B9kSQYCSlb

— Ruptly (@Ruptly) August 8, 2019