Ubijen predsjednik Čada

Debi je podlegao ranama zadobijenih dok je komandovao svojom vojskom u borbi protiv pobunjenika na sjeveru, saopšteno je na nacionalnom radiju.

Debi je preminuo samo dvije nedjelje nakon izbora za predsjednika države.

U brzoj promjeni sudbine, nakon što je u ponedjeljak objavljena vijest da je predsjednik Debi obezbijedio šesti mandat osvojivši 79,3 posto na izborima, na nacionalnom radiju je danas objavljeno da je preminuo, prenosi Africa report.

Breaking: The President of #Chad, #Idris Deby ,has died following injuries sustained on the frontline the army has announced, this comes just 2 weeks after he won his 6th term as President of the country.

