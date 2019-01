Ubijen novinar koji je otkrio korupciju u fudbalu

Hussein-Suale, koji je intenzivno istraživao korupciju u afričkom fudbalu, preminuo je na licu mjesta s obzirom na smrtonosne rane u vratu i prsima.

Lokalni mediji tvrde kako je i ranije redovno primao prijetnje smrću nakon što je nedavno završio rad na dokumentarcu koji se bavi mitom i korupcijom u vrhu Afričkog nogometnog saveza.

Inače, Hussein-Suale se istakao otkrivanjem Kwesija Nyantakyija, nekadašnjeg operativca Ganskog fudbalu saveza i Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

Podsjetimo, Nyantakyju je zbog korupcije doživotno zabranjeno bavljenje fudbalskim poslovima.

"It was a big blow to the family, the family is in serious grief."

Family, friends and colleagues were at the funeral to mourn the death of Ahmed Hussein-Suale, an undercover journalist who was part of @anasglobal's investigations team. He was killed this week, driving home. pic.twitter.com/35CWDzzcUE

— BBC News Africa (@BBCAfrica) 18. siječnja 2019.