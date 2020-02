Ubijen napadač sa Tajlanda: Tokom krvavog pira stradalo 26 ljudi, još 52 ranjeno

Tajlandski ministar javnog zdravlja Anutin Čarnvirakul potvrdio je da je vojnik ubijen u tražnom centru Terminal 21, prenosi Rojters.

"Hvala policiji i vojski što su okončale ovu situaciju. Napadač je ubijen!", naveo je on na Fejsbuku, što su potvrdile i vojska i policija.

Policija je osumnjičeno indentifikovala kao 32-ogodišnjeg vojnika Džakrapantu Toma.

Napad je počeo u subotu oko 15 časova po lokalnom vremenu, kada je vojnik zapucao u jednoj kući, prije nego što je otišao u vojni kamp, a onda u tržni centar, objavljujući poruke na Fejsbuku za to vrijeme.

Narednik Džakrapanta Toma ubio je svog zapovjednika i još dvoje ljudi, pa ukrao oružje iz vojnog kampa, rekao je portparol Ministarstva odbrane za BBC.

Osumnjičeni se potom odvezao do centra grada i ušao u tržni centar.

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi bježe.

A lone police officer is inside a #Thai shopping centre, stalking soldier at large who has shot dead at least 20 people.

Sergeant Major Jakraphanth Thomma live-streamed the beginning of his attack at Terminal 21 mall today in the city of https://t.co/OXrWkHeOql pic.twitter.com/aWNjFMAR6K

— Bangkok Jack News (@BangkokJackNews) February 8, 2020