Ubijen načelnik generalštaba etiopske vojske

"NJega su ubili ljudi njemu bliski", rekao je Abij, prenio je "Sputnjik".

Rojters je ranije javio da su šef etiopske sjeverne države Amhare Ambakju Mekonen i njegov savjetnik Ezez Vazije ubijeni u pokušaju državnog udara.

Bi-Bi-Si je ranije javio da je načelnik generalštaba etiopske vojske general Seare Mekonen ranjen u pokušaju da spriječi državni udar.

BREAKING: Heavy clashes have been reported in #BahirDar the capital of Amhara regional state in #Ethiopia after coup attempt against the leadership of the region. Residents say gunfire can be heard around the area of police commission. pic.twitter.com/J0tRr50uUR

— Mogadishu Update (@Magdashi3) June 22, 2019