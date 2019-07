U velikom požaru izgorjelo 45 hiljada bačvi Jim Beam-a

"S obzirom na godište proizvodnje izgubljenog viskija, ovaj požar neće uticati na dostupnost viskija potrošačima", rekao je.

Portparol Kentakijevog ureda za energiju i okoliš Džon Mora (John) citiran je u novinama "Louisville Courier" koje pišu da su vatrogasne jedinice koristile vreće pijeska za upijanje viskija, a vodom prskali samo susjedne zgrade, ali ne i samo goruće skladište.

Novinar je naveo da se osjetio snažan miris viskija u zraku na mjestu događaja.

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd

— Alex Valverde (@AlexValverdeTV) July 3, 2019