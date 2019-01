U terorističkom napadu poginulo najmanje 20 osoba

Kolumbijski državni tužilac Nestor Martinez rekao je ranije da se Hoze Aldemar Rohas /57/ dovezao vozilom pikap "nisan" iz 1993. godine, napunjenim sa 80 kilograma eksploziva pentolit, pred policijsku akademiju u trenutku ceremonije promocije kadeta.

Kada su vozilo zaustavili stražari na samom ulazu Rohas je ubrzao i udario u zid. U tom trenutku vozilo je eksplodiralo.

U eksploziji, koja se dogodila sinoć u južnom dijelu grada, povrijeđene su desetine ljudi.

#BREAKING At least 8 dead, dozens wounded after car bomb explosion at police academy in Colombia's capital #Bogotá. pic.twitter.com/eqHJHV8yDr

— eSpaiNews - English (@eSpaiNewsEng) January 17, 2019