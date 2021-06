U stravičnom lančanom sudaru poginuli otac i devet djevojčica

Deset ljudi - devet djevojčica i otac jedne od njih su poginuli u lančanom sudaru u Alabami.

Policija navodi da je sudar najvjerovatnije izazvan kišom koje je donijela tropska oluja Klodet koja tutnji Amerikom.

U sudaru su učestvovali jedan kombi i druga putnička vozila, a poginula djeca su kako javlja Rojters, starosti od 4 do 17 godina. Navodno su sva poginula djeca djevojčice, a među stradalima su otac i kćerka. Mjesto udesa izgleda kao bojno polje, sa olupinama automobila na i oko puta i gustim dimom od zapaljenih automobila.

Nesreća se dogodila kada se kombi, pun djevojčica, vraćao sa odmora na plaži.

Šerif okruga Batler objavio je na društvenoj mreži Fejsbuk da se vjeruje da je ovo najgora nesreća koja se ikad dogodila u ovom okrugu, prenio je NBC.

Lančani sudar se desio na sjevernoj strani autoputa I-65, a nekoliko vozila je poslije udesa zahvatio plamen.

– Osam poginulih su bile djevojčice koje su putovale vozilom u vlasništvu doma za mlade i njihov mali autobus bio je drugi ili treći u gomili od više desetina automobila – izjavio je Vejn Gerlok iz kancelarije mrtvozornika okruga Batler.