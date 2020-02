U slijetanju aviona s piste u Istanbulu jedna osoba poginula, a povrijeđeno 157

Podsjećamo, avion kompanije "Pegasus" sletio s piste na aerodromu "Sebiha Gokcen" u Istanbulu i raspao se na tri dijela.

WATCH: CCTV footage shows the moment a Pegasus Airline plane skidded off the runway after landing at Istanbul’s Sabiha Gokcen airport More: https://t.co/DwYYQ8ObbP pic.twitter.com/XRd2DIUQRv

— Reuters (@Reuters) February 5, 2020