U ruševinama zgrade pronađeno jedno tijelo, 14 osoba povrijeđeno

Vatrogasne i policijske jedinice uspjele su tokom noći da lociraju dvije osobe ispod ruševina, od kojih je jedna pronađena.

Radi se o ženi koja nije preživjela eksploziju, a za drugom osobom se dalje traga.

Suspected gas explosion tore through a building near Vienna's city centre, causing several floors to collapse and seriously injuring four people - emergency services pic.twitter.com/n7Z7J1WaX7

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 26, 2019