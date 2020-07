U restoranu jeli supu, a onda su u šerpi vidjeli mrtvog slijepog miša

Mali tamni sisar, pokvario je porodični ručak pošto su njegovo tijelo sa sklopljenim krilima pronašli u napola pojedenoj čorbi, piše RTS.

Svi članovi porodice koji su bili na ručku, odmah su otišli ​​u bolnicu zbog straha da će se zaraziti korona virusom. Prema pisanju lokalnih medija, njihovi rezultati su – negativni.

Posebno su bili uzrujani zbog navoda da je izvor zaraze korona virusom, i uzrok pandemije upravo u divljim životinjama, posebno kod slijepih miševa i pangolina.

Kineska porodica Čen, naručila je pakovanje smrznute svinjske supe u restoranu u blizini svoje kuće u Vuhanu, izvijestili su lokalni mediji.

Otac je sam pojeo dio čorbe, ali nije primjetio ništa neobično, rekao je njegov sin, za Hubei televiziju.

BREAKING: Wuhan Family Rushes To Take Chinese Virus Tests After Finding DEAD BAT In Souphttps://t.co/9MoBmOa12F pic.twitter.com/Yrh72OuQUy

— WITSNEWS (@witsnewsdotcom) July 24, 2020