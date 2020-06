U razornom zemljotresu poginula jedna osoba, očekuje se cunami

Guverner meksičke države Oaksaka Alehandro Murat rekao je da je u toj državi poginula jedna osoba.

Seizmološka služba Meksika saopštila je da je na snazi upozorenje na cunami na obali Oaksake i da se nivo mora podigao za oko 60 centimetara na plaži Huatalko.

Meksička Agencija za civilnu zaštitu preporučila je svim mještanima da odu u viša područja od obale.

Zgrade su se ljuljale i u Meksiko sitiju koji je udaljen više stotina kilometara od epicentra potresa.

