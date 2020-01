Sulejmani je ubijen u petak, a nakon što se dogodio napad mnogi su se zapitali da li to Tramp ide istim stopama kao i bivši predsjednik Bil Klinton.

Naime, mnogi su se sjetili 1998. godine i impičmenta Bila Klintona, koji je u jeku unutrašnjih političkih sukoba pokrenuo akciju protiv Iraka.

Na naslovnoj strani "Njujork tajmsa" koju naširoko danas dijele mnogi na društvenim mrežama vidi se da je Klinton 1998. godine imao sličan potez kao i Tramp prošle nedjelje.

History doesn’t always repeats itself but it often rhymes. In 1998, Bill Clinton attacked Iraq while delaying his impeachment process and eventually escaped it. Trump is doing the same. #Iran #worldwar3 #WWIII #Soleimani pic.twitter.com/bNgQOQOPDd

