U pucnjavi ubijeno najmanje 12 ljudi VIDEO

Policija je saopštila da je napadač dugogodišnji opštinski službenik koji je otvorio vatru na kolege i posjetioce u zgradi.

Napadač je ubijen u razmjeni vatre sa policijom, a u pucnjavi je ranjen i jedan policajac.

Agencija Rojters javlja da je napadač nezadovoljni radnik koji bio dobro naoružan i tokom pucnjave je više puta punio oružje.

Tokom pucnjave cijelo područje je blokirano, a svi zaposleni su evakuisani, navodi Bi-Bi-Si.

