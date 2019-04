U pucnjavi ispred noćnog kluba više osoba VIDEO

Policija je saopštila da se incident dogodio u nedjelju, oko 3.20 po lokalnom vremenu.

Kako navode lokalni mediji, četiri osobe su hitno prebačene u obližnju bolnicu, dok se dvije bore za život.

MELBOURNE SHOOTING: This is currently the scene outside ‘Love Machine’ nightclub near Chapel Street. 4 people are in hospital, 2 of whom are critical after a shooting at the venue at 3:20am. The exact circumstances are still being established.@10NewsFirst @10Daily pic.twitter.com/0sQzJKwjFj

— Kristina Costalos (@kcostalos) April 13, 2019