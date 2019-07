U potopljeni Nju Orleans stiže "Beri", upaljeni svi alarmi

Meteorolozi kažu da bi oluja mogla da preraste u uragan do kraja dana, a prosječna jačina vjetra je oko 55 kilometara na sat.

Kako je javio Glas Amerike, prema prognozama će u petak i subotu na potezu zapadnog Teksasa i Luizijane pasti između 25 i 50 centimetara kiše.

Tropska oluja, za koju se očekuje da postane uragan nazvan "Beri", mogla bi da udari zapadno od Nju Orleansa na rijeci Misisipi.

Sistem nasipa u tom gradu se nalazi pred najvećom probom poslije uragana "Katrina", a vjeruje se da reka Misisipi dostići svoj najviši nivo za skoro 70 godina - šest metara.

Nju Orleans je već pod vodom zbog obilne kiše, do 23 centimetra, koja je padala prethodnih dana. Poplavljena je i istorijska Francuska četvrt.

