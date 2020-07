U poplavama i kilizištima poginulo 20 osoba, za 14 lica se traga

Spasioci tragaju za još 14 nestalih nakon što je olujno nevrijeme pogodilo region Kumamoto na ostrvu Kjušu. Oluja je uništila kuće, vozila i infrastrukturu.

Hey my friends, a city in Southern Japan is now confronted with a huge flood damages which happened yesterday. I’d make fundraiser merch for this disaster asap. Need your help!!!!! pic.twitter.com/COHiVRLn3Y

— KRUELTY (@krueltyjphc) July 5, 2020