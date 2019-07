U Njemačkoj uskoro na snazi strožiji zakon o vakcinaciji

Nacrt novog zakona o vakcinaciji u Njemačkoj predviđa da se obavezna vakcinacija protiv boginja za polaznike vrtića i škola proširi i na zaposlene u tim institucijama, kao i na izbjegličke centre, najavio je njemački ministar zdravlja Jens Špan.

On je to rekao u intervjuu za nemački Bild am Zontag, istakavši da onaj ko ne vakciniše sebe ili svoju djecu, ugrožava i sebe i druge.

Špan je rekao da će sljedeće nedjelje vladi biti dostavljen nacrt Zakona o zaštiti protiv boginja i jačanje prevencije vakcinama, koji predviđa da sva djeca, ali i zaposleni u vrtićima i školama, do juna naredne godine moraju da dokažu da su vakcinisani protiv boginja, prenosi Hina.

Prethodnih nedjelja odlučeno je da se obavezna vakcinacija proširi i na izbjeglice i podnosioce zahtjeva za azilom.

Vakcinacija u Njemačkoj je do sada bila dobrovoljna, ali je stopa vakcinisanih godinama unazad u padu, uz istovremeno povećanje broja slučajeva oboljelih od boginja.

Nacrt Zakona predviđa i pojačane akcije vakcinacije protiv drugih bolesti poput tetanusa, difterije i velikog kašlja.