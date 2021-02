U Njemačkoj navala građana koji se službeno ispisuju iz Katoličke crkve

Pomoć odozgo - to su priželjkivali IT stručnjaci Okružnog suda u Kelnu kada su u petak aktivirali dodatne datume i rokove za izlazak iz Katoličke crkve, nakon čega je server odmah pao.

Svi termini su u rekordnom vremenu razgrabljeni.

Sud trenutno daje 1.000 termina mjesečno za napuštanje Crkve, mada je potražnja za ovim terminima na nivou biskupije znatno veća. Od marta Okružni sud želi ponuditi svakog mjeseca još po 500 termina, piše Deutsche Welle.

Prilikom zakazivanja sastanka niko ne mora navesti iz koje crkve želi izaći – niti razloge za to. Ipak, logično je pretpostaviti da je nagli regionalni porast broja ljudi koji napuštaju crkvu u Kelnu povezan sa skandalom oko kardinala Rainera Marie Volkija. Poglavaru nadbiskupije u Kelnu predbacuje se pokušaj zataškavanja incidenata seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi. Konkretni razlog je ekspertiza koju kardinal ne želi objaviti.

Izlazak ljudi iz članstva u crkvi rekordno visok

Koliko god bio uočljiv porast broja ljudi koji napuštaju crkvu u Kelnu – ovaj trend prisutan je prethodnih godina ne samo u Sjevernom Porajnju i Vestfaliji već i u cijeloj Njemačkoj i pogađa obje velike hrišćanske crkve: katoličku i evangeličku. 2019. godine je više od 250.000 kršćana napustilo katoličku ili protestantsku crkvu. Bila je to rekordna godina do sada. Otprilike polovina ljudi koji žive u Njemačkoj i dalje su članovi jedne od ove dvije crkve. To što se broj onih koji napuštaju članstvo u crkvi može tako precizno utvrditi je njemačka specijalnost, prenosi Jutarnji list.

U Njemačkoj se službeno obrazlaže izlazak iz crkve i to ne predstavnicima crkve već predstavnicima nadležne državne vlasti. Budući da su obje velike hršćanske crkve javno-pravne ustanove, država za njih ubire crkveni porez u visini od najmanje osam ili čak devet odsto od poreza na dohodak. Ko plaća porez na dohodak 10.000 evra, taj 800 do 900 evra plaća i crkveni porez, ako je član neke crkve. Oni koji više zarađuju plaćaju po nekoliko hiljada evra crkvenog poreza godišnje. Taj porez otpada izlaskom iz crkve i to je mnogima u Njemačkoj posebno “privlačno”.