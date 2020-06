U Njemačkoj i Pekingu kritično: Prvi talas epidemije još nije gotov ili je već krenuo drugi?

Prvi slučaj korona virusa potvrđen je prije više od pola godina. Svijet je od tad prošao kroz vanredna stanja, blokade i policijske sate, mjere su onda olabavljene, narod se opustio, ali krizi se, iako je na trenutak tako izgledalo, ipak ne nazire kraj.

Da epidemija još nije prošla možemo vidjeti i na primjeru mnogih zemalja svijeta, a korona tinja i na Balkanu...

Hrvatska je danas potvrdila 18 novih slučajeva korona virusa, te je nastavljen trend porasta broja oboljelih. U četvrtak ih je bilo 11, u petak 12, a onda u subotu 18.

Ova zemlja je odmah uvela određene mjere i one se odnose na zabranu posjeta i izlazak korisnika domova za starije Gradu Zagrebu, Osječko-baranjskoj, Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i posjete u bolnicama u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

Sve ovo ne važi isključivo za Balkan i Evropu i ostatak sveta se bori sa onim što mnogi nazivaju "drugim talasom".

Peking bio bez korone samo jedan dan

Vlasti u prestonici Kine objavile su 9. juna da je poslijednja zaražena osoba u tom gradu otpuštena iz bolnice. Gradski zvaničnici pojavili su se na konferencii za novinare bez zaštitnih maski kako bi objavili da "nema novih slučajeva i nema sumnjivih infekcija".

Već 10. juna situacija se promijenila, a dva dana kasnije, do 12. juna potvrđeno je 36 slučajeva i to povezanih ponovo sa jednom pijacom. Od tog trenutka broj oboljelih je skakao i to u čitavoj zemlji, a zvaničnici su izrazili žalost zbog situacije pominjući ponovne blokade.

U Kini već tri dana broj oboljelih skače za više od 25.

U Nemačkoj "buknula" klanica

I u Nemačkoj broj oboljelih skače na dnevnom nivou za više od 500. Stopa reprodukcije virusa, poznata i kao R broj, skočila je na 1,79. R broj pokazuje na koliko bi se ljudi, u prosjeku, mogao prenijeti virus. U ovom slučaju R broj pokazuje da bi 100 zaraženih moglo da inficira još 179 osoba.

Za Njemačku je, ispostavilo se, posebno kritična mesna industrija. U koncernu "Tenis" broj zaposlenih koji su zaraženi porastao na 1.029, zbog čega se šef giganta mesne industrije Klemens Tenis našao na meti kritike, uz zahtev za ostavkom.

Zaraza je ponegdje buknula i lokalno, kao što su npr. migrantski centri. Ostali slučajevi infekcije su, kako se navodi, povezani sa crkvenom službom ili sa porodičnim proslavama.

Španija i Italija se ovorile, ali...

Španija je danas ukinula vanredno stanje proglašeno zbog pandemije i otvara granice. Posjetiocima iz Evropske unije, zemalja Šengena i Velike Britanije biće dozvoljen ulazak bez obaveze da provedu dvije nedjelje u karantinu.

Turisti će prolaziti "trostruku provjeru" koja podrazumijeva provjeru podataka odakle su došli, mjerenje temperature i uzimanje detaljnih podataka ukoliko bude potrebe da budu pod nadzorom.

Ipak, u prethodna dva dana u Španiji raste broj oboljelih. Tako je sa 307 prekjuče, broj zaraženih juče skočio za još 363.

"Buknula" je Italija, pa je tako broj novoobolelih na dnevnom nivou sa manje od 100 počeo da skače na preko 250.

Florida novo veliko žarište epidemije

I u SAD broj zaraženih na dnevnom nivou i dalje skače, pa je tako juče zabeleženo preko 30.000 novih slučajeva.

Posebno kritična situacija je na Floridi, koja se pridružila američkim državama Alabami, Arizoni, Kaliforniji, Nevadi, Severnoj Karolini, Oklahomi, Oregonu, Južnoj Karolini i Teksasu u kojima se svakodnevno primjećuje rekordni sedmodnevni prosjeci novih slučajeva.

Zanimljiv slučaj je infekcija 16 prijatelja, koji su proveli noć u jednom baru na Floridi. Proslavljali su rođendan prijatelja, a onda su svi testirani pozitivno.

Prvi slučajevi na Novom Zelandu poslije 24 dana

Poslije 24 dana, u zemlji koja je prva "pobedila" korona virus, potvrđena su dva slučaja virusa. Reč je o ženama koje su sletele iz Velike Britanije na "korona fri" ostrvo. One su stavljene u karantin u Oklendu, a stigle su na Novi Zeland kako bi vidjele prijatelja na samrti.

Drugi talas ili smo i dalje u prvom?

Iako je pre otprilike mjesec dana izgledalo da se bližimo kraju epidemije, ili bar njenom prvom talasu, te danas drugi očekuje na jesen, ispostavilo se da to i nije baš tako.

Ipak, stručnjaci potvrđuju da nije još vrijeme govoriti o drugom talasu, već da se svet i dalje bori sa prvim.

AP navodi da postoji saglasnost naučnika kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama da se zemlja i dalje nalazi u prvom talasu epidemije.