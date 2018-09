U napadu militanata na vojnu paradu ima mrtvih VIDEO

Naoružani napadači su otvorili vatru iza tribina tokom vojne parade u Ahvazu u subotu, ubivši i ranivši nekoliko ljudi.

Pucnjava je izbila nekoliko minuta pošto je predstavljena trupa iz 92. oklopne divizije iranske vojske, izvještava iranska novinska agencija ISNA. Napadači su nosili vojne uniforme, a napad je trajao oko 10 minuta.

Napad se dogodio dok nacija obilježava kraj osmogodišnjeg rata Irana i Iraka.



VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA

— Abas Aslani (@AbasAslani) 22. rujna 2018.