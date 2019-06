U naguravanju povrijeđena portparolka Bijele kuće 

Tuča" se desila na sastanku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i lidera Sjeverne Koreje Kim Džong Una.

"Čuo sam da je nova portparolka Bijele kuće Stefani Grišam upala u tuču sa Sjevernokorejcima, koji su pokušali da potisnu članove novinskog pula Bijele kuće, pokušavajući da zauzmu bolji položaj za prenošenje susreta Trampa i Kima. Grišamova je zadobila manje povrede," napisao je novinar Si-En-Ena Džim Akosta, prenosi Sputnjik.

Grišamova je kasnije viđena kako upućuje novinare ispred zgrade u kojoj je održan sastanak.

Ranije danas Tramp i Kim su se sreli u demilitarizovanoj zoni Korejskog poluostrva i rukovali, obnavljajući nade za napretkom u odnosima između dviju zemalja.

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) 30. lipnja 2019.