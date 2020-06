Policija je saopštila da preliminarna istraga ukazuje na to da je riječ o samoubistvu, ali građani sumnjaju da je to zločin iz mržnje.

Vlasti još nisu zvanično objavile uzrok smrti, ali jedan policijski službenik izjavio je za lokalne medije da nema naznaka da je riječ o ubistvu.

Kapetan Ron Ssafer rekao je da se čini da je Fuler počinio samoubistvo.

Istraga je u toku, a stanovnici kažu da je policija suviše brzo zaključila da je riječ o samoubistvu.

Reakcija na smrt 24-godišnjeg Roberta Fulera pokazala je kako su visoke tenzije u SAD nakon što je Afroamerikanac Džordž Flojd umro tokom privođenja u Minneapolisu 25. maja, ukazuje Rojters.

Policajac Derek Šovin optužen je za ubistvo Flojda.

I just arrived in Palmdale, and I’m looking for any CCTV near where #Robertfuller was found. There have been reports that there are none in the area. I found this cam at the Whispering Pines apartment building 100 yards from the memorial tree. Did the @lasd ask to view footage? pic.twitter.com/lTUElVIJ8b

— Billy Jensen (@Billyjensen) June 13, 2020