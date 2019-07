U Libiji uništena dva ukrajinska aviona 

Libijski novinar Moftah Mosbah objavio je na svom profilu na Tviteru video-snimak na kojem tvrdi da se može vidjeti vazdušni napad Vladinih snaga na libijski aerodrom „Džufra“ koji se nalazi pod kontrolom Libijske nacionalne armije Halife Haftara.

Ciljevi vazdušnog napada, prema riječima novinara, bila su dva transportna aviona Il-76, kao i dronovi i skladišta oružja.

Kako navodi portal „avia.pro“, u raketnom napadu su uništena dva ukrajinska transportna aviona Il-76, koja su pripadala aviokompaniji „Alfa er“.

Blogerka Dijana Mihailova je na svojoj internet stranici napisala da su ukrajinski avioni bili iznajmiljeni Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a njima su bili potrebni za prevoz oružja iz Turske.

#Libya . video shows airstrikes by #GNA forces since dawn on #Jufra Airbase controlled by #LNA . Two Ilyushin transport planes, one air defence system, drones, ammunition dumps were targeted. pic.twitter.com/e28O5HAvWV

Latest reports in #Libya claim extensive #GNA airstrikes on #LNA positions such as Al-Jufrah AFB. On this @planetlabs imagery from 26.07.19 at 09:13 UTC, plumes of smokes are seen where several jets or transport aircrafts usually park. Aircraft type not corroborated yet. #GEOINT pic.twitter.com/K0swg49R9O

— Observer IL (@Obs_IL) 27. srpnja 2019.