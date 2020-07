U Grčku ni poslije prvog avgusta sa negativnim testom

Grčka granica ostaje zatvorena za građane Srbije sve do 1. avgusta, a nije isključeno da će tako biti i poslije toga.

To znači da Srbi neće moći u Grčku ni s negativnim testom na virus korona. Odluku da ostanu "zaključani" za naše građane, vlasti u Grčkoj donijele su na osnovu trenutne, poražavajuće epidemiološke slike u našoj zemlji. I nisu samo Grci zabranili ulazak građanima Srbije, to je prije njih uradila većina zemalja EU. Čak i one koje su donedavno dozvoljavale ulazak, sada su vratile dvonedjeljni karantin. Među posljednjima koje su to uradile su Mađarska i Hrvatska.

Ekspresno su prošle dvije nedjelje od posljednje preporuke Evropskog savjeta za pristup šengenskom prostoru trećih zemalja u toku epidemije virusa korona. Srbija se tada našla među 14 privilegovanih zemalja čijim građanima je otvoren prolaz, ali se u međuvremenu epidemiološka situacija kod nas znatno pogoršala. Prema saznanjima "Novosti", očekuje se da predstavnici zemalja članica u Briselu, shodno ranijem dogovoru, danas u toku dana saopšte revidiranu listu.