U Floridi uništene hiljade respiratora kakve je u BiH uvezla "Srebrena malina"

Ovi respiratori su u Floridi uništeni jer nisu na američkoj listi odobrenih medicinskih aparata za hitnu upotrebu.

Video uništavanja respiratora ACM812A, koje proizvodi kineska kompanija "Aerospace Changfeng", identičnih koje je kupila i Vlada FBiH preko firme "Srebrena malina", snimljen je prošle sedmice u Majamiju dok su istovarani na odlagalište otpada u Saut Dejdu. Mještane su zapanjile palete potpuno novih respiratora koji su bačeni u smeće, među dušeke, gume i ostalo smeće.

"Pozdrav sa deponije Saut Dejd, gdje su bačeni i uništeni milioni dolara u vidu potpuno novih medicinskim ventilatora...", rekla je novinarka Glena Milberg koja je izvještavala o ovom slučaju.

Hello from South Dade Landfill, where $millions in brand-new medical ventilators were dumped & destroyed.... infuriating some who know the need for the most serious #covid19 patients.

