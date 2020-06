U eksploziji u bolnici poginulo 13 osoba

U izvještaju se navodi da je povrijeđeno nekoliko ljudi.

Zamjenik guvernera pokrajine Teheran Hamid Reza Gudarzi izjavio je za državnu televiziju da je curenje gasa izazvalo eksploziju.

#BreakingNews Footage allegedly shows an explosion somewhere close to Tajrish square, north of #Tehran #Iran . The cause of the explosion is still unknown. pic.twitter.com/ejiG0ZOLNi

Šef Hitne službe u Teheranu Pejman Saberijan rekao je ranije u izjavi za novinsku agenciju Fars da je u požaru u klinici povrijeđeno troje ljudi.

Another video of tonight’s explosion in Tehran. Some reports circulating in #Iran’s media that at least 13 were killed, others saying 17. Would note that when the Plasco Building collapsed in 2017, around 26 were killed. pic.twitter.com/fQEbaT8lDE

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 30, 2020