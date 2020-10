Prisutan je bio i kordon policije, a aktivisti partije zapalili su nekoliko primjeraka Kurana.

- Mi govorimo istinu o islamu, jer mnogi ljudi u Danskoj ne znaju šta je islam i da su vrijednosti islama veoma kontradiktorne u odnosu na danske, zapadne, evropske vrijednosti - rekao je Paludan.

Neki od mještana pokušali su da probiju policijski kordon i da se obračunaju da demonstrantima, ali ih je policija spriječila, a jedna osoba je uhapšena.

Leader of Danish extreme far-right party and his supporters burn Quran during an anti-immigration protest pic.twitter.com/sbMpyai6Zw

— RT (@RT_com) October 4, 2020