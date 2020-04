U Austriji uspješno okončana prva faza borbe protiv epidemije

Austrijska vlada danas je objavila da je uspješno okončana prva faza borbe protiv epidemije Covid-19, te da sada počinje "još teža" – zadržavanje niskog broja novih infekcija, uz skromni i postepeni povratak normalnosti.

Iz Vlade su istakli da sada slijedi period "plesa" sa virusom, gdje će se dnevno posmatrati kako otvaranje ekonomije utiče na porast broja zaraženih, a u slučaju najave novog eksponencijalnog rasta ponovo će se uvoditi ograničenja.

"Na dobrom smo putu", izjavio je austrijski kancelar Sebastijan Kurc na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Vlada se plašila protekle uskršnje sedmice i da je bila velika nesigurnost da li će građani prihvatiti do sada neviđene socijalne restrikcije u vrijeme najvećeg hrišćanskog praznika.

"Najgore je, međutim, izbjegnuto jer su se ljudi i protekle nedjelje držali mjera, čime je u cjelini napravljen prvi korak ka onoj normalnosti na koju smo navikli i koja nam leži na srcu", rekao je Kurc.

Na novinarsko pitanje da li su mjere zatvaranje zemlje bile protivustavne, kancelar je odgovorio "da će se to pitanje jednog trenutka sigurno postaviti, ali tek onda kad one više ne budu na snazi".

"Ustavni sud će sigurno razmatrati ustavnost i zakonitost djelovanja Vlade, ali ovog momenta je riječ o spasavanju života i zato molimo za razumijevanje. Sada zajednički imamo šansu da pobijedimo epidemiju", istakao je Kurc.

On je dodao da vanredne mjere ostaju na snazi do početka maja, a najveći naglasak u ovoj fazi stavlja se na fizičku distancu od metar do dva i nošenje maski.

U Austriji je trenutno 6.168 aktivnih slučajeva Covid-19, ozdravilo je 7.600 ljudi, a umrle su 384 osobe.